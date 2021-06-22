شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الخاصة للأمن البيئي تعلن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية (جندي)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه: تعليمات مهمة قبل الحضور للدورة: – على جميع المقبولين نهائي الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة والاطلاع على الدليل التوعوي على الرابط الخاص بوزارة الصحة . – يمنع دخول أدوية طبية وفي حال الضرورة يحب الإفصاح عنها بالتفصيل عن التحضير؟ – يمنع احضار الملابس المدنية (الثوب، الشماغ، الأدوات الحادة، النظارات الشمسية، وغيرها). – يمنع الدخان وما يتعلق به، ولا يسمح باستخدام جميع أجهزة الاتصالات والتسجيل والتصوير والأجهزة الذكية داخل المعهد أو المركز. – يمنع على الطالب حضوره لمركز التدريب بسيارته الخاصة ولن يسمح بدخول السيارات أو الوقوف بجانب الأسوار ويتحمل الطالب كامل المسؤولية عند المخالفة. – نظراً للوضع الراهن لتطبيق الإجراءات الاحترازية للدورات التدريبية سوف تكون الدورة لمدة 3 أشهر داخلية (بدون خروج أو زيارة). – رفع مستوى لياقتك البدنية وقبل دخول الدورة سيساعدك في أداء أعمال التدريب بفاعلية ويجنبك التعرض للإصابات لسمح الله. المستندات المطلوبة: 1- أصل الهوية الوطنية مع عدد (4 صور منها). 2- صور ملونه مقاس 4*3 مكشوف الرأس ومحلق بالزي المخصص للدورة على أن تكون خلفية جميع الصور باللون الأبيض مع كتابة الاسم والسجل المدني خلف كل صورة منها (عدد 4 صور). 3- إحضار أيبان لحساب بنكي مصدق (أن يكون مفعل ومحدث). 4- عدد 1 دفتر (100) ورقة + عدد 2 قلم أزرق + ملف علاقي أخضر. 5- الحضور للمركز باللبس الرياضة المطلوب منك في فقرة (1) من متطلبات لدخول الدورة. 6- كافة الأغراض توضع في شنطة فقرة رقم (10)، ولا يوجد صناديق أمانات لحفظ أي شيء. 7- الحضور الساعة السابعة صباحاً يوم الاربعاء الموافق 1442/7/26هـ حسب تقويم أم القرى في (المعهد أو المركز المحدد لكل طالب). لمعرفة نتائج القبول: وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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