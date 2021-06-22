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"أنصار الله": حظر موقع "المسيرة" يكشف زيف شعارات أمريكا عن حرية التعبير

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دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، إن "حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تقدم على حظر موقع المسيرة نت دون أي مبرر أو حتى إشعار مسبق".

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

وأضاف: "ندين هذه القرصنة الأمريكية والمصادرة لحقوق النشر، ونؤكد أن المسيرة ماضية بعون الله في أداء رسالتها السامية والتصدي للقرصنة الأمريكية والإسرائيلية على أمتنا بكل الوسائل المتاحة".

واعتبر أن "الحظر الأمريكي لموقع (المسيرة نت) ومواقع صديقة أخرى يكشف مجددا زيف شعارات حرية التعبير وكل العناوين الأخرى التي تروج لها أمريكا".

وفي وقت سابق من اليوم، تعرض موقع قناة "العالم" الإيرانية للحظر، حيث يظهر الرابط صورة بأنه "تم الاستيلاء على الموقع" إلى جانب شعاري مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" ووزارة التجارة الأمريكية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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