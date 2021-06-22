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الحلبوسي يلتقي رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس

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دبي - محمود عبدالرازق - ويقوم الحلبوسي بزيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس، بدأها، أمس الاثنين، وتستمر عدة أيام، يجري خلالها مجموعة من اللقاءات بمسؤولين فرنسيين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، على "تويتر"، أنه جرى خلال اللقاء، مناقشة العمل النيابي المشترك بين الجانبين.

وأكد الحلبوسي على أهمية التعاون، الذي يسهم في تقوية العلاقات الثنائية، وتعزيز سبل التعاون بين البلدين في العديد من المجالات أبرزها الاقتصاد والاستثمار والأمن، والتعاون الاستخباري لمكافحة الإرهاب.

وشدد الحلبوسي على أهمية دخل الشركات الفرنسية للسوق العراقي وأن يكون لها دور في إعادة الإعمار في العراق، داعيا إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وأبرزها مطار الموصل ومترو بغداد المعلق، إضافة إلى عدد من مشاريع الطاقة.

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توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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