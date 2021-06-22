سياسي سوداني: لا بديل عن المصالحة المجتمعية… العزل السياسي يهدد الاستقرار

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / STRINGER
وأوضح أمين المؤتمر الشعبي أن أي حديث عن الإقصاء لا يقصد به السودان فقط، بل وجيران السودان أيضا، وسوف يتسبب هذا في مشاكل تطول الاستقرار العالمي.
ولذلك فإن الحديث عن إبعاد الإسلاميين بشكل عام لا يحقق مصلحة للسودان، والمنطق يتحدث عن معاقبة المخطئ ويرفض العقاب الجماعي، فمن ارتكبوا جرائم أو كانوا فاسدين يتم تقديمهم للعدالة لتقول كلمتها، أما العزل السياسي بقانون فهذا مرفوض جملة وتفصيلا، مضيفا: "لن يتم وسوف يتم مقاومته ولن يرضى الإسلاميون بالظلم".
ومنذ 21 أغسطس/ آب من العام 2019، يشهد السودان فترة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الحراك الشعبي، والجبهة الثورية التي تضم عددا من الحركات المسلحة بعد توقيعها اتفاق السلام مع الحكومة السودانية في جوبا.
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اتفاق السلام السوداني