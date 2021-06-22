شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة أراضي حكومية بمساحة 25 ألف م2 في جدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت أمانة جدة، اليوم الثلاثاء، عن إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بحي البركة تقدر بمساحة 25 ألف م2.
وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: أن أمانة جدة استعادت أراضٍ حكومية بمساحة 25 ألف م2 بحي البركة”.
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