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وكالة: "أنصار الله" تتلقى رسالة من بشار الأسد

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دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Aleksei Drujinin

وحسب وكالة "سبأ" التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية،

فإن الرسالة التي تلقاها المشاط عبارة عن برقية شكر من الرئيس السوري، ردا على التهنئة التي بعثها إليه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

ووفقا للوكالة، عبّر الأسد في البرقية عن تقديره لمواقف اليمن الداعمة للشعب السوري وإرادته الحرة وقراره المستقل.

كما تمنى الرئيس السوري للشعب اليمني دوام الخير والسلام والاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار.

يذكر أن أن الرئيس السوري بشار الأسد قد فاز، في مايو/أيار الماضي، بولاية رئاسية جديدة بعدما حصل على 95.1% من الأصوات، ويحدد الدستور السوري مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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