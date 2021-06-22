السيسي يصدر توجيهات جديدة بشأن المخازن الاستراتيجية

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال اجتماع السيسي مع رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، ووزير التموين على المصيلحي، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان اليوم الثلاثاء.

ولفت البيان إلى أن الاجتماع بحث وضع المخزون الاستراتيجي للبلاد من السلع التموينية الأساسية، كما تم استعراض خطط إنشاء المخازن الاستراتيجية والصوامع ورفع كفاءة الوحدات القائمة.

وفي إطار التوجه العام للتحول الرقمي، أصدر السيسي توجيهات بتطوير وميكنة المخازن الاستراتيجية والصوامع حتى تصبح عملية تخزين السلع الاستراتيجية أكثر سهولة.

وشدد السيسي على أهمية توفير السلع الأساسية للمواطنين بالكميات المطلوبة عبر المنافذ الحكومية والتموينية، كما تطرق إلى الإنتاج المحلي من القمح، الذي من المتوقع أن يشهد زيادة خلال الموسم المقبل بفضل زيادة الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية، خاصة في منطقتي توشكي وشرق العوينات ودلتا النيل.