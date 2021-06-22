التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة الأنباء السعودية، أضاف التحالف "أن محاولات الميليشيا الحوثية مستمرة في تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

© Photo / المكتب الإعلامي لجماعة أنصار الله

وأشار إلى أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

وفي وقت سابق، توعد القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، بهجمات حال استمرار عملياته العسكرية في اليمن.

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.