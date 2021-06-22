شكرا لقرائتكم خبر عن «قوات التحالف»: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميلشيا الحوثي تجاه «خميس مشيط» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، نجاح الدفاعات الجوية في تدمير طائرة “مسيرة” مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه محافظة خميس مشيط. وأكد استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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