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بالارقام.. كورونا يواصل الانتشار في الهند

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالارقام.. يواصل الانتشار في الهند والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الهندية، الثلاثاء، اكتشاف 22 حالة إصابة بسلالة دلتا بلس الجديدة لفيروس كورونا حتى الآن، وتجري مراقبتها عن كثب.

 

ويعتبر انتشار هذه السلالة شديد العدوى، التي تم رصدها لأول مرة في الهند، مسؤولاً إلى حد كبير عن الموجة الثانية المدمرة للبلاد لهذه الجائحة.

 

وبدأ الاهتمام يتحول إلى سلالة دلتا بلس وهي سلالة متحورة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسلالة دلتا الأكثر انتشارًا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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