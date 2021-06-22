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الولايات المتحدة: منح 318 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة أعطت 318 مليوناً و576441 جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في البلاد حتى يوم الإثنين.

 

وبهذا يرتفع الرقم من 317 مليونا و966408 جرعات أعلنت المراكز الأمريكية توزيعها حتى 20 يونيو (حزيران).

 

وقالت المراكز إن 177 مليوناً و342954 شخصا تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، بينما حصل 150 مليوناً و46006 على تطعيم كامل حتى يوم الإثنين.

 

ويشمل إحصاء المراكز حتى صباح يوم الإثنين اللقاحات التي تتطلب الحصول على جرعتين مثل لقاحي مودرنا وفايزر/بيونتيك، إلى جانب لقاح جونسون اند جونسن الذي يتطلب الحصول على جرعة واحدة فقط.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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