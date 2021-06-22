رجل أعمال يشتري قصر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد مقابل 198 مليون دولار

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لصحيفة "الرأي" المحلية، فإن رجل الأعمال الكويتي إبراهيم العصفور، اشترى القصر بسعره الابتدائي 60 مليون دينار كويتي "198 مليون دولار "رغم تقدم العديد من الأشخاص على مزايدة المظاريف على القصر قبل أسبوعين، والذيين انسحبوا من المزاد قبل بدئه.

وأشارت الصحيفة إلى أن القصر يقع في جنوب السرة في منطقة الزهراء على مساحة تناهز 63 ألف متر مربع، وهو مبني على هضبة مرتفعة ومسوّر ومشجر بأشجار النخيل، إذ يأخذ شكل الجزيرة ومبني على قطعة كاملة.

وأعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، في نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وفاة أمير البلاد عن عمر ناهز 91 عاما.

وقال الديوان الأميري، في بيان مقتضب: "الديوان الأميري ينعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم، سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".