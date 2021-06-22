وزير الخارجية المصري يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر "برلين 2" حول ليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان للخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، توجه شكري إلى العاصمة برلين تلبيةً لدعوة من وزير خارجية ألمانيا وسكرتير عام الأمم المتحدة، للمشاركة في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن "شكري سوف يؤكد خلال مشاركته في المؤتمر المُقرر انعقاده غدًا على موقف مصر الثابت من ضرورة حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق في بناء مستقبل أفضل".

وأضاف أن الوزير سوف يؤكد كذلك على "مساندة الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية الشاملة بقيادة الليبيين لإنهاء الصراع وتحقيق انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة ونزع سلاح الجماعات المسلحة".

ولفت إلى أن الوزير سوف يؤكد كذلك، من خلال مشاركته على أهمية تضافر الجهود من أجل عقد الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.