شكرا لقرائتكم خبر عن تلاعب وممارسات مخالفة.. «مختص» يكشف دور الأجانب في سوق الاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد سمير جنيد المتخصص بتقنية المعلومات، على تحكم الأجانب بسوق الاتصالات المحلي وتلاعبهم فيه.

وأوضح “جنيد” خلال لقائه ببرنامج “ياهلا” المذاع عبر فضائية “روتانا خليجية” أن السوق يعاني ظاهرة “الصيانات خلف الأبواب”، قائلا: “أخذوا السعوديين من بيوتهم وقالوا هذا نشاط وتفاجأوا في أرض الواقع بأنهم في صراع”.

وأشار إلى أن هناك ما يقارب نحو 3 آلاف محل في الرياض فقط، ممن يمارسون الصيانات خلف الأبواب.

وكشف جنيد عن ورود رسائل له من بعض محلات الاتصالات في الرياض، تفيد بأن الأجانب يعلمون بالحملات التفتيشية قبل قدومها – حسبما ذكر-.

ولفت أيضا إلى أن مورد الجملة يعطي المحلات الكبرى تخفيضات أكثر من المحلات الصغيرة، مضيفا: “الموردون ما يوردون للسعودي وإذا وردوله يكون بضعف السعر”.