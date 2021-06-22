«التطوع الصحي» يدعو الممارسين الصحيين للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
دعا مركز التطوع الصحي التابع لوزارة الصحة، الأطباء والممارسين الصحيين للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن في رحاب البيت الحرام.
وأشارت إلى أن التخصصات المطلوبة كالتالي:
– استشاري عناية مركزة عدد (6).
– أخصائي عناية مركزة عدد (8).
– طبيب مقيم عناية مركزة عدد (10) .
– أخصائي علاج تنفسي عدد (7) .
– تمريض عناية مركزة رجال (20) / نساء (20) .
– أخصائي قلب عدد (3) .
– أخصائي تخدير عدد (3).
علماً أنه يشترط أن يكون المتقدم مصنف من هيئة التخصصات السعودية وأن يكون ممارس للتخصص في أحد الميادين الصحية.
وأوضحت أنه يمكن للراغبين في التطوع لرعاية زوار البيت الحرام التقدم الآن عبر الرابط التالي:هنا.
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