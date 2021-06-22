مصر.. إصابة 40 شخصاً جراء اصطدام قطار بآخر في الإسكندرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم اليوم الثلاثاء إصابة 40 مواطناً، جراء اصطدام قطار بآخر من الخلف في الإسكندرية (225 شمال القاهرة).



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، في بيان صحفي نشرته الوزارة على موقع "فيس بوك " اليوم، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 27 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى المستشفيات.

وأضاف أن الإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكداً أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تماثلهم للشفاء.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية، وفاة شخصن وإصابة 6 آخرين، في حادث تصادم قطار بضائع بأتوبيس في حي حلوان جنوبي القاهرة.