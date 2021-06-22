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السعودية.. السجن 10 سنوات وغرامة تصل لـ30 مليون ريال عقوبة لمن يقوم بهذا الفعل

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر .. السجن 10 سنوات وغرامة تصل لـ30 مليون ريال عقوبة لمن يقوم بهذا الفعل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت النيابة العامة، في المملكة العربية السعودية، على دورها في الحماية الجنائية للكائنات الفطرية الحيوانية.

 

ونبهت النيابة، في بيان تحذيري لها،نشرته الأحد، بأن عقوبة قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذائها، تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال.

 

وشددت النيابة على دورها في "تعزيز الحماية الجنائية للكائنات الفطرية وإنمائها، والعمل على المحافظة عليها وفاعلية إعادة الأنواع المهددة منها بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية، لإحداث التوازن البيئي الفطري".

 

ولفتت النيابة إلى أن "الإخلال بهذا الجانب يستوجب المُساءلة الجزائية"، مشيرة إلى أنه "يُحظر قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاؤها، ومن يخالف ذلك يُعرّض نفسه للسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة 30 مليون ريال".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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