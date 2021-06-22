الحكومة الليبية تكشف عن مبادرة تضع جدولا زمنيا لانسحاب "المرتزقة"

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي- سبوتنيك. وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، في بيان صادر عن الوزارة: "عملنا خلال ثلاثة الأشهر الماضية على إعداد مبادرة وطنية ليبية تحت اسم مبادرة استقرار ليبيا".

© Sputnik

وأضافت: "تهدف المبادرة إلى أن يأخذ الشعب الليبي زمام أمره ويقود بنفسه هذه العملية بالتعاون مع الدول الداعمة لاستقرار ليبيا".

وأوضحت أن المبادرة سوف تركز على استقرار ليبيا على ووضع برنامج زمني واضح لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، بجانب العمل على توحيد الجيش الوطني وحل المشاكل الأمنية والاقتصادية.

وكشفت المنقوش أيضا أن المبادرة التي من المقرر طرحها غدا الأربعاء أمام مؤتمر برلين الثاني، تشمل إنشاء مجموعة عمل دولية تترأسها ليبيا وتنعقد بصورة دورية على مستوى وزراء الخارجية لتعزيز الرؤية الليبية لحل الأزمة ولتكريس السيادة الوطنية.

هذا وسوف يعقد "مؤتمر برلين 2"، لمراجعة ما تم إنجازه في ملف المصالحة الليبية وخارطة الطريق التي أقرت في مخرجات مؤتمر برلين 1، الذي عقد في 19 كانون الثاني/يناير 2020 برعاية الأمم المتحدة.

ويعقد المؤتمر على مستوى وزراء الخارجية، ومن المقرر أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمداخلة عبر الفيديو.

ويهدف المؤتمر أيضا إلى ضمان تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل حسب مخرجات مؤتمر برلين 1، التي قضت بضرورة إجراءها نهاية هذا العام دون تأخير.