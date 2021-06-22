وفد إسرائيلي في مصر لبحث تسيير رحلات مباشرة من تل أبيب إلى شرم الشيخ

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الهيئة إن الوفد يضم ممثلين عن وزارة المخابرات ومجلس الأمن القومي والجهات الأمنية الأخرى التي ستتولى التحقق من الترتيبات الأمنية في مصر.

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ويبحث الوفد مع مسؤولين مصريين إمكانية تسيير رحلات مباشرة من تل أبيب لشرم الشيخ، فيما تدرس السلطات الإسرائيلية تخفيض درجة التحذير الأمني المتعلق بزيارة شواطئ شبه جزيرة سيناء من الدرجة رقم واحد (أقصى درجات التحذير) إلى 2 أو 3.

جدير بالذكر أن الرحلات المباشرة من إسرائيل إلى شرم الشيخ كانت قد توقفت في عام 2015.

وكانت الشركة القابضة لمصر للطيران، أعلنت في مارس/آذار الماضي أنها تدرس بدء تسيير رحلات جوية إلى تل أبيب.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، رشدي زكريا، خلال قمة العرب للطيران، في نسختها الثامنة في إمارة رأس الخيمة في الإمارات، إن شركته "لم تسرح موظفين أو تخفض الرواتب نتيجة جائحة كورونا، مشددا على الحاجة إلى مساعدة حكومية لسداد قروض ورسوم تأجير طائرات، وذلك حسب رويترز.

وكانت قناة "i24news" الإسرائيلية، نقلت عن مسؤولين إسرائيليين، أن مصر تقدمت بطلب تقوم الشركة الوطنية المصرية "مصر للطيران" بموجبه بتسيير رحلات مباشرة منتظمة من وإلى إسرائيل.

وقال المسؤولون إن "إسرائيل تلقت طلبا رسميا من قبل شركة (مصر للطيران) لتشغيل رحلات إلى إسرائيل بدلا من شركة طيران سيناء، والتي تقوم بتسيير هذه الرحلات على مدار عقود، وذلك بعد رفض الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أن تقوم شركة الخطوط الوطنية التي تحمل العلم المصري، الهبوط في إسرائيل".

وقالت القناة إن ذلك يأتي، على ما يبدو، من تفهم مصر، بعد اتفاقيات السلام الأخيرة بين إسرائيل والبحرين والإمارات، والتخفيف الكبير من التوترات الإقليمية، أنه يمكن لـ"مصر للطيران" أن تستفيد بشكل خاص من رحلات الربط لأن إسرائيل ومصر تعتبران نقطة ربط مع القارة الأفريقية.