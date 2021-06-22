حاكم دبي يصدر قانونا بإنشاء هيئة لرقمنة الحياة في الإمارة

دبي - محمود عبدالرازق - وأصدر ابن راشد، اليوم، قانونا بإنشاء هيئة دبي الرقمية، التي أشار إلى أن وظيفتها ستكون رقمنة الحياة في دبي وليس فقط رقمنة خدمات حكومتها، بحسب تغريدة له على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وتابع الشيخ محمد بن راشد أن الهيئة الجديدة يلحق بها حكومة دبي الذكية ودائرة دبي الذكية ومؤسسة بيانات دبي ومركز دبي للإحصاء ومركز دبي للأمن الإلكتروني، وسيكون مديرها الجديد أحد أعضاء فريقه، وهو حمد المنصوري.

وأوضح حاكم دبي في تغريدة أخرى أن "توجيهه لجميع دوائر دبي بالانضمام إلى الفريق الرقمي في مهمته من أجل أن تكون دبي العاصمة الرقمية الاقتصادية الأولى عالميا".

ولفت إلى أن "رحلتنا الرقمية بدأت قبل 20 عام، وأن حجم اقتصادنا الرقمي يتجاوز 100 مليار درهم، ونستهدف مضاعفة هذا الرقم خلال عامين".

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يشار إلى أن مركز دبي للأمن الإلكتروني أكد، في شهر مايو/ أيار الماضي، أنه لم يتم اعتماد عملة "دبي كوين" الرقمية من قبل أية جهة رسمية، وأن الموقع المروج للعملة هو موقع غير مرخّص.

ويستهدف الموقع المروج للعملة تصيّد معلومات البريد الإلكتروني وكلمة السر وأرقام هواتف الأشخاص عن طريق استمارة إلكترونية، لذلك طالب المركز كل أفراد المجتمع توخي الحيطة والحذر، وعدم إعطاء معلومات شخصية لمواقع إلكترونية غير موثوقة.

وأعلن مركز دبي للسلع المتعددة والمنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المتخصصة في تجارة السلع والمشاريع، عن إطلاق "مركز كريبتو"، الذي سيوفر منظومة شاملة تدعم نمو وازدهار الأعمال والشركات الناشطة في قطاعي التشفير والبلوك تشين.