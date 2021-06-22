وزير المالية: قطر تطرق سوق الديون هذا العام "لاغتنام الفرص"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الكواري، متحدثا في منتدى اقتصادي نظمته بلومبرغ، إن بلاده ستجمع ديونا هذا العام فقط للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة، وذلك بعد أن أدت قفزة في أسعار الطاقة إلى خفض احتياجات تمويل الميزانية للدولة الخليجية الغنية بالغاز.

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وأضاف قائلا "لنغتنم الفرص فقط، لكن من منظور العجز والميزانية، إذا استمر الوضع فإننا سنكون في وضع جيد".

وقالت وكالة التصنيف الائتماني فيتش الأسبوع الماضي إن قطر ستحقق على الأرجح فائضا في الميزانية هذا العام يقترب من ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مستفيدة من تعافي أسعار الطاقة بعد التباطؤ الناتج عن فيروس كورونا العام الماضي والذي شهد انكماش الاقتصاد القطري بنسبة ‭‭3.7‬‬ بالمئة.

وسجلت قطر، وهي منتج رئيسي للغاز الطبيعي المسال، فائض ‭‭200‬‬ مليون ريال (‭‭55‬‬ مليون دولار) في الربع الأول من هذا العام.

وقال الكواري إن الفائض جاء نتيجة "ضبط الإنفاق وتحسن الإيرادات".

وفي ديسمبر/كانون الأول، توقعت الدوحة عجزا قدره ‭‭34.6‬‬ مليار ريال (‭‭9.5‬‬ مليار دولار) هذا العام، لكن ميزانيتها لعام ‭‭2021‬‬ استندت إلى افتراض لسعر للنفط عند ‭‭40‬‬ دولارا للبرميل، مما يعني أن العجز الفعلي قد يكون أقل.