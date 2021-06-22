شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح طريقة استعراض ملخص الدفعات المالية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح برنامج حساب المواطن، طريقة معرفة ملخص الدفعات المالية بحساب المستفيد بالبرنامج، وذلك عبر الذهاب إلى قائمة الدفعات المالية ثم اختيار ملخص الدفعات المالية. وأوضح البرنامج، عبر تويتر، أنه لمعرفة ملخص الدفعات يتم: أولا: دخول المستفيد إلى حسابه والذهاب الى قائمة الدفاعات المالية.

ثانيا: الضغط على ملخص الدفعات لاستعراض الدفعات المالية. الجدير بالذكر أن البرنامج أوضح في وقت سابق اليوم، أن دفعة الدعم لشهر يوليو القادم سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين يوم الأحد 11 يوليو 2021م.

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