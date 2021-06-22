كازاخستان تحذر من أن سلالة دلتا الأسرع انتشارا من فيروس كورونا وصلت إلى عاصمتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

حذرت كازاخستان، الثلاثاء، من أن سلالة دلتا الأسرع انتشارا من فيروس كورونا وصلت إلى عاصمتها.



يأتي ذلك في حين تتأهب دول آسيا الوسطى لموجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا بعد ارتفاعات جديدة في الحالات المسجلة.

وقال وزير الرعاية الصحية، أليكسي تسوي، في اجتماع للحكومة، الثلاثاء، إن حالات الإصابة الجديدة في نور سلطان، عاصمة كازاخستان، قفزت بنسبة 40% الأسبوع الماضي بالمقارنة بالأسبوع السابق.

وأضاف تسوي أن الفحوص أظهرت أن سلالة دلتا المتحورة من كوفيد-19، التي ظهرت أول مرة في الهند، موجودة بالمدينة، وحث الإدارات المحلية على التأهب لارتفاع أعداد الإصابات التي تتطلب دخول المستشفيات وأجهزة تنفس صناعي.

وسجلت قرغيزستان المجاورة هذا الشهر إصابات يومية بمستويات لم تشهدها منذ عام تقريبا، مما دفع السلطات للتوصية بأن يتحول نصف الموظفين بالعاصمة للعمل من المنزل.

وقالت أوزبكستان، التي شهدت كذلك ارتفاعا في الإصابات اليومية هذا الشهر، إنها ستغلق حدودها مع أفغانستان بسبب تدهور وضع كوفيد-19.

وذكرت طاجيكستان هذا الأسبوع أنها رصدت أول حالات إصابة بكوفيد-19 منذ يناير/ كانون الثاني. وقالت الحكومة إنها ستطبق بصرامة إجراءات التباعد الاجتماعي وتشدد الرقابة على الوافدين على رحلات الطيران.

والمنطقة التي يبلغ إجمالي عدد سكانها نحو 70 مليون نسمة معرضة لخطر موجة تفش جديدة بسبب انخفاض معدلات التطعيم فيها، وقالت قازاخستان، أغنى دول آسيا الوسطى، اليوم إنها استكملت تطعيم حوالي 9% من سكانها.