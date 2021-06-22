شكرا لقرائتكم خبر عن «تنمية بدر والشفا» تُطلق حزمة من البرامج والأنشطة الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ضمن الجهود المستمرة لمتطلبات أبناء الحي، تطلق اللجنة الاجتماعية بحيَّي بدر والشفا حزمة من البرامج والأنشطة المجتمعية لمواكبة فترة الصيف لاستغلال الأوقات بما ينفع جميع شرائح المجتمع.

وأوضح رئيس اللجنة الأستاذ صالح بن مبارك آل شايع، أن اللجنة تحرص دائماً على تنويع برامجها وأنشطتها المجتمعية لتخدم فئة الشباب من الجنسين، وكذلك كبار السن والآباء والأطفال.

وأشار إلى أنه تم إعداد الخطة لبرامجها وأنشطتها لفترة الصيف لتقديم أكثر من (٣٥) برنامج ومنشط، حيث تم إعدادها بناءاً على رغبة أبناء الحي ومشاركتهم، وتم إدماج المتطوعين والمتطوعات بتقديمها والمساهمة بالتنفيذ من خلال استقبالهم عبر منصة التطوع.

وأضاف أنه قد أتيحت الفرصة للمتعاونين من أبناء الحي ومن أصحاب المبادرات التطوعية، ضمن منظومة وآلية معتمدة من إدارة اللجنة، مستمدة من توجهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة التنمية، لتقديم برامج وأنشطة تخدم أبناء الحي.

وأكد الشايع، على إمكانية الاستفادة من سلسلة البرامج والأنشطة المقدمة من اللجنة من خلال متابعة مستجداتها عبر حساباتها، وذلك من خلال الحضور لمقر اللجنة بعد أخذ الاحترازات الوقائية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، أو من خلال وسائل الاتصال عن بعد.

من جانبه أكد الأستاذ فواز الحربي عضو مجلس الإدارة والمسؤول الإعلامي، بأن اللجنة قدمت خلال مسيرتها العديد من البرامج والتي كان لها الأثر الإيجابي على المجتمع المحلي.

من جهه أخرى، جددت اللجنة الدعوة بفتح باب تقديم المقترحات والآراء ىإرسالها عبر بريد اللجنة[email protected]، بالإضافة للتطوع في أعمال اللجنة وبرامجها وأنشطتها والمستمدة من رؤية المملكة ٢٠٣٠.