شكرا لقرائتكم خبر عن «سعود الطبية» تحذر من مخاطر أشعة الشمس على العيون والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم طب العيون من مخاطر كثرة التعرض لأشعة الشمس؛ التي تسبب مشاكل للعيون تتمثل في ظفرة العين وھي تغيرات في الأنسجة الملتحمة. ونصحت بتجنب أشعة الشمس قدر المستطاع وارتداء النظارة الشمسية الجيدة الصنع، وعدم التعرض مباشرة للهواء الجاف والحار.

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