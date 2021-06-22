شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة: القبض على مخالف إثيوبي ادعى عدم استطاعة الأمن الوصول إليه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص في أحد الجبال، يتحدث بأن الجهات الأمنية لا تستطيع الوصول إليه، فقد تمكنت – بفضل الله – شرطة منطقة مكة المكرمة من تحديد موقعه والقبض عليه.

وتبين أنه مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.