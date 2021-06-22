وزير الخارجية السعودي: لم نر استجابة من "الحوثيين" لمبادرة وقف إطلاق النار

دبي - محمود عبدالرازق - وقال فيصل بن فرحان أنه يؤكد على الحل السياسي للأزمة اليمنية، وإنهاء الحرب فيها.

وأشار الوزير إلى أن جماعة أنصار الله مصرة على التصعيد في اليمن، وذلك خلال مؤتمره الصحفي مع نظيره النمساوي، اليوم الثلاثاء.

وتابع الوزير أنه يأمل من الشركاء الدوليين لبلاده مراقبة أنشطة إيران، مع كشفه عن قلقله من أنشطتها غير المكشوفة، حسب صحيفة الشرق السعودية.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد في أواخر 2014.