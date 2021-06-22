شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» تتيح لمواطني دول الخليج والزائرين الاستعلام عن رقم الحدود عبر «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، أنه بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة الاستعلام عن رقم الحدود دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

وأشارت إلى أن ذلك عبر خدمة الاستعلام عن رقم الحدود بمنصة أبشر الإلكترونية.

وكانت “الجوازات” قد طالبت ‏بالإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود الاتصال بالرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.