- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» تتيح لمواطني دول الخليج والزائرين الاستعلام عن رقم الحدود عبر «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، أنه بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة الاستعلام عن رقم الحدود دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.
وأشارت إلى أن ذلك عبر خدمة الاستعلام عن رقم الحدود بمنصة أبشر الإلكترونية.
وكانت “الجوازات” قد طالبت بالإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود الاتصال بالرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر «الجوازات» تتيح لمواطني دول الخليج والزائرين الاستعلام عن رقم الحدود عبر «أبشر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.