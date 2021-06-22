شكرا لقرائتكم خبر عن «مؤسسة الحبوب»: إيداع 46 مليون ريال في حسابات مزارعي القمح المحلي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بدأت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم الثلاثاء، صرف مستحقات الدفعة الثانية من مزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية «محصولي» على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أن إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة بلغ (46.178.076) ريالًا بحساباتهم البنكية، وذلك لـ (133) مزارعاً، وبهذا يكون إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (140.368.451) ريالًا لـ(469) مزارعًا بكمية (109.096) طنًا.

يذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان 1442هـ، وتحث المؤسسة المزارعين على أقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.