المشيشي: أعداد إصابات كورونا مرتفعة لكن الوضع مستقر

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب إذاعة نسمة التونسية، التي أدلى المشيشي بحوار خاص لها، أن الدولة قامت بإجراءاتها الضرورية رغم وضع جائحة كورونا في البلاد.

وطالب المشيشي المواطنين بالعمل على اتباع البروتوكولات الصحية، مضيفا أنه يتم العمل على إيصال لقاح كورونا إلى كل من لا يستطيع الوصول إليه.

وأشار المشيشي إلى أن التركيز حاليا في معالجة أرقام الوفيات من المسنين.

وفرضت الحكومة التونسية حجرا صحيا في 4 مناطق زادت فيها إصابات كورونا، وهي ولايات القيروان (وسط)، وسليانة وزغوان (شمال) وباجة (شمال-غرب).