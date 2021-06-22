شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يحدد موعد صرف دفعة شهر يوليو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حدد برنامج حساب المواطن، موعد صرف الدعم للمستفيدين للدفعة 44 «دفعة شهر يوليو»، رداً على استفسار من مواطن، حول موعد صرف دفعة الدعم. وقال حساب «خدمة المستفيدين» عبر تويتر: «يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة الرابعة والأربعين يوم الأحد الموافق 11 يوليو».

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