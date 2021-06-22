شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» توضح أبسط حقوق المستهلك عند شراء وصيانة الأجهزة الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشفت وزارة التجارة، عن أبسط حقوق المستهلكين عند شراء أجهزة كهربائية جديدة أو عند صيانة الأجهزة أو شراء قطع الغيار.

وقالت التجارة: إنه يجب عند شراء الأجهزة الكهربائية كتابة البيان التجاري للجهاز باللغة العربية، والتأكد من صحة المواصفات المكتوبة على الجهاز، ووجود بطاقة كفاءة الطاقة على المكيفات أو الثلاجات أو الغسالات.

كما أشارت إلى أهمية توشيح سعر الجهاز، إفحاص الوكيل بكتابة واضحة عن أي عيوب أو تغيير في السلعة.

وأكدت الوزارة على أن تكون مدة الضمان سنتين على الأقل، وتمديد مدة الضمان بما يعادل مدة التأخير في توفير قطعة الغيار أو البدء والانتهاء في أعمال الصيانة.

وبالنسبة للصيانة، أوضحت التجارة أنه يجب إيضاح تكاليف الصيانة، وأن يوثق الوكيل طلب الصيانة، ويحدد موعد بداية الصيانة ونهايتها، وكذلك استلام وثيقة تبين حالة الجهاز وعطله وتكاليف إصلاحه، والبدء بأعمال الصيانة خلال مدة لاتزيد من تاريخ الطلب.

وفيما يخص قطع غيار الأجهزة الكهربائية، أكدت التجارة على الحصول مباشرة على قطع الغيار ذات الطلب المستمر، وتوفير القطع النادرة خلال 14 يوم، واذا كانت قطع الغيار تصنع لك خصيصا يتم الاتفاق بورقة مكتوبة، يحق الاحتفاظ بقطع الغيار المستبدلة اذا دفعت ثمن القطعة الجديدة.

وأخيراً تقدم لك وثيقة مستقلة تحتوي أحكام ومدة ضمان قطعة الغيار بما يتفق مع سياسة المنتج.