ظهور فتاة التيك توك حنين حسام مرة أخرى بعد صدور حكم غيابي بحبسها 10 سنوات.. ماذا قالت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ظهرت فتاة التيك توك حنين حسام مرة أخرى، بعد صدور حكم غيابي بحبسها 10 سنوات بتهمة الاتجار في البشر.



وعاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، أول أمس الأحد، المتهمة حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا، ومعاقبة مودة الأدهم و3 آخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، في اتهامهم بالاتجار في البشر.

وقالت حنين حسام "أنا عمري ما أذيت حد.. تاجرت في مين.. إزاي واحدة عندها 19 سنة هتعرف تتاجر بالبشر.. أنا عمري ما أذيت بني أدم".

وتابعت حنين حسام "أنا عايزة أقول للناس حاجة.. أنا مغلطتش فى حاجه والله العظيم ما غلطت أصلا.. وفيه تعسف غريب ضدي".

وأوضحت حنين: "من يوم 18 إبريل في 2020 لحد دلوقتي روحت للنائب العام عشان يستجوبوني وقالولي 5 دقائق وهترجعي ومكنتش فاهمة حاجة".

وذكرت حسام "أنا ياجماعة عملت أبلكيشن لايكي ومش حاجة حرام وكل الناس عاملاه.. المؤمن لما بيجيله مصيبة بيدعي ربنا".

وقال المستشار محمد الجندي رئيس المحكمة، قبل النطق بالحكم، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، أخلاقنا جزء من أمتنا وأن وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، السعي الحسيس الأعمى للربح في الشركات القائمة عليها، حيث تحكمها الغاية تبرر الوسيلة، فكانت الرذيلة والفاحشة دأبها لتحقيق المعدلات القصوى لمتابعيها، وهدم قيمنا غايتها، حتي أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر في أبنائنا وسلوكنا، غابت الرقابة الأسرية وسارت الغفلة لبعض الأسر قائدة لهم في الانهيار.