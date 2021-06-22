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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ظهور فتاة التيك توك حنين حسام مرة أخرى بعد صدور حكم غيابي بحبسها 10 سنوات.. ماذا قالت؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
ظهرت فتاة التيك توك حنين حسام مرة أخرى، بعد صدور حكم غيابي بحبسها 10 سنوات بتهمة الاتجار في البشر.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، أول أمس الأحد، المتهمة حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا، ومعاقبة مودة الأدهم و3 آخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، في اتهامهم بالاتجار في البشر.
وقالت حنين حسام "أنا عمري ما أذيت حد.. تاجرت في مين.. إزاي واحدة عندها 19 سنة هتعرف تتاجر بالبشر.. أنا عمري ما أذيت بني أدم".
وتابعت حنين حسام "أنا عايزة أقول للناس حاجة.. أنا مغلطتش فى حاجه والله العظيم ما غلطت أصلا.. وفيه تعسف غريب ضدي".
وأوضحت حنين: "من يوم 18 إبريل في 2020 لحد دلوقتي روحت للنائب العام عشان يستجوبوني وقالولي 5 دقائق وهترجعي ومكنتش فاهمة حاجة".
وذكرت حسام "أنا ياجماعة عملت أبلكيشن لايكي ومش حاجة حرام وكل الناس عاملاه.. المؤمن لما بيجيله مصيبة بيدعي ربنا".
وقال المستشار محمد الجندي رئيس المحكمة، قبل النطق بالحكم، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، أخلاقنا جزء من أمتنا وأن وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، السعي الحسيس الأعمى للربح في الشركات القائمة عليها، حيث تحكمها الغاية تبرر الوسيلة، فكانت الرذيلة والفاحشة دأبها لتحقيق المعدلات القصوى لمتابعيها، وهدم قيمنا غايتها، حتي أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر في أبنائنا وسلوكنا، غابت الرقابة الأسرية وسارت الغفلة لبعض الأسر قائدة لهم في الانهيار.