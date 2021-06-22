طفل عمره عامان يمشي 10 كيلومترات.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

عُثر في منطقة ريفية بوسط البرتغال، على طفل يبلغ عامين ونصف عام كان اختفاؤه شغل البلاد.



وطمأنت السلطات المحلية إلى أن الطفل في وضع صحي سليم.

وتبيّن أن الطفل الذي بقي مفقوداً مدى 35 ساعة مشى كيلومترات عدة، ولوحظ لدى العثور عليه أنه يعاني الجفاف لكنه كان بصحة جيدة.

وقال قائد الدرك في كاستيلو برانكو خورخي ماسانو إن "الطفل كان موجوداً على مسافة 4 كيلومترات من منزله في خط مستقيم، لكنه مشى على الأرجح نحو 10 كيلومترات".

وأوضح مستشفى "كاستيلو برانكو"، الذي نُقل إليه الطفل أنه يعاني الجفاف لكنه في صحة جيدة.

وأفاد تلفزيون "آر تي بي" العام بأن الطفل الذي يُدعى "نوا" فُقِد فجر الأربعاء بالقرب من قرية بروينكا فيلها عندما ذهب على الأرجح للبحث عن والده الذي كان يعمل في الحقول.

وشارك نحو 150 من عناصر الدرك والإطفاء والسكان المحليين في البحث عن "نوا"، فيما تابعت كل وسائل الإعلام البرتغالية قضية اختفائه.

ونجحت عملية البحث بفضل العثور على ملابس للطفل، ورصد آثار قدميه.