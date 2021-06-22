مجلس الأمة الكويتي ينعقد بموافقة 34 عضوا رغم غياب الحكومة... ونواب يعترضون

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب صحيفة القبس الكويتية، فالجلسة مخصصة لمناقشة ميزانيات عدد من الجهات.

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واعتبر الغانم أن جلسة غد الأربعاء ستكون أيضا مكملة لجلسة اليوم الثلاثاء، بناء على طلبات الأعضاء.

لكن عضو مجلس الأمة، عبد الكريم الكندري، استغرب أن تكون جلسة اليوم الثلاثاء خاصة، وهي كانت جلسة عادية من قبل.

وجلسة اليوم هي الخامسة بعد 4 جلسات ألغيت لنقاش نفس الموضوع، بسبب عدم وجود الحكومة.

وقال نواب إنه لا يصح منح الحكومة الصلاحية بينما هي خارج الجلسة، وهو ما رد عليه مرزوق الغانم بأنه سيتلو إجراءات الجلسة الخاصة حتى إذا ما وافق الأعضاء عليها تمت وإذا رفضوها رفعت.

وقام عدد من النواب بالطرق على مقاعدهم حتى لا يتم استكمال الجلسة.

وخلال الفترة الأخيرة تم إلغاء عدد من جلسات مجلس الأمة الكويتي، بسبب عدم حضور الحكومة للجلسات، وهو ما أدى بالمجلس إلى رفع الجلسات التي كان معظمها مخصصا لمناقشة ميزانيات عدد من الجهات الكويتية.