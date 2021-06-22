السودان يطالب الأمم المتحدة بسحب القوات الإثيوبية من آبيي لافتقادها الحيادية

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / MICHAEL TEWELDE
وثمنت وزيرة الخارجية السودانية الدور الكبير الذي تقوم به بعثة اليونيسفا لحفظ السلام في منطقة أبيي، موضحة الجهود التي تقوم بها حكومة السودان لحل الخلاف حول المنطقة مع دولة جنوب السودان الشقيقة ودياً وذلك عبر تفعيل دور الآليات المشتركة لمراقبة الحدود واللجنة السياسية الأمنية المشتركة وفتخ المعابر بين البلدين.
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، توترت العلاقات بين السودان وإثيوبيا مع إعلان الخرطوم استعادة مناطق على الحدود مع إثيوبيا استولى عليها مزارعون إثيوبيون تحت حماية مليشيات تابعة لقبيلة الأمهرا لأكثر من 25 سنة.