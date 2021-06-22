مصدر مطلع لـ"سبوتنيك": نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف يصل إلى دمشق اليوم ويلتقي الأسد

دبي - محمود عبدالرازق - دمشق-سبوتنيك. وقال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك": "إن زيارة بوريسوف إلى دمشق تتضمن لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد".

وكان نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية أعلن في 4 يونيو الجاري أنه سيجري زيارة إلى سوريا قريبا، مؤكدا أنه سيناقش مسألة مكافحة فيروس كورونا مع الجانب السوري.

بوريسوف زار سوريا في سبتمبر العام الماضي حيث أعلن حينها استمرار موسكو في دعم سوريا في حربها على الإرهاب وكذلك في جهودها الرامية إلى إعادة إعمارها.

هذا وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا، محمد سامر الخليل، لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، إن وزارتي الصحة السورية والروسية على اتصال بشأن توريد اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V"، حيث تجري مناقشة الاحتياجات الخاصة للجمهورية العربية السورية.

وقال الوزير السوري على هامش مشاركته في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي: "بطبيعة الحال سوريا بحاجة لكميات كبيرة جدا... لذلك فإن وزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية تتابع هذا الموضوع وتتواصل يوميا مع وزارة الصحة في روسيا".