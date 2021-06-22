شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يُجدد تحذيره: ترك المركبة في وضع التشغيل بعد مغادرتها مخالفة.. وهذه غرامتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أعادت الإدارة العامة للمرور، التأكيد مجدداً على أن ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها يُعد مخالفة مرورية. ونصحت الإدارة قائدي المركبات بضرورة التأكد من إطفاء محرك المركبة، وإغلاقها بشكل جيد بعد النزول منها. يذكر أن ترك المركبة في وضع التشغيل بعد مغادرتها يعد مخالفة مرورية، يُعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 150 ريالاً.

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