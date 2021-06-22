شكرا لقرائتكم خبر عن «المواصفات»: 5 مبررات يُشترط تواجدها لوضع المطبات الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: اشترطت هيئة المواصفات السعودية، وجود أسباب منطقية لوضع المطبات الصناعية على الطرق. وحددت الهيئة 5 مبررات لوضع المطبات الصناعية تمثلت في وجود حركة مشاة كثيفة، والتقاطعات المرورية الحرجة، والمنحنيات الرأسية والأفقية الخطرة. كما اشتملت المبررات مناطق العمل، وأخيراً عند انتهاء الطريق (طريق غير نافذ).

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