14.512.626 إجمالي جرعات التطعيم في الامارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الامارات عن تقديم 52,104 جرعات من لقاح «كوفيد 19» خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 14,512,626 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 146.73 جرعة لكل 100 شخص. يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد 19».

‌‎وأعلنت الوزارة عن إجراء 231,497 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 1,964 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 613,993 حالة. ‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 6 حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,763 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,923 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 592,984 حالة.