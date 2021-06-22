أستراليا غاضبة من اقتراب ضم الحاجز المرجاني العظيم لـ"قائمة الخطر".. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أوصت لجنة من اليونسكو، الثلاثاء، بإدراج الحاجز المرجاني العظيم على قائمة مواقع التراث العالمي "المعرضة للخطر بسبب تأثير تغير المناخ".



المقترح قالت أستراليا إنها تعارضه بشدة، وسيُنظر في التوصية خلال اجتماع للجنة في الصين الشهر المقبل.

ويضعف المقترح من الحجة التي تدفع بها أستراليا بأنها تتعامل مع قضية تغير المناخ بجدية، كما أن له تداعيات كبيرة على مقصد سياحي رئيسي يعمل به الآلاف.

وقالت وزيرة البيئة الأسترالية سوزان لي إن "كانبرا" مصدومة من القرار، بعد أن وصلتها تأكيدات بأنه لن يتم النظر في المقترح قبل يوليو/تموز.

وقالت "لي" للصحفيين: "عندما لا يتم اتباع الإجراءات، عندما يتم تغيير العملية بالكامل قبل خمس دقائق من تسليم مشروع القرار... ما الذي يمكنك استنتاجه غير أنها خطوة سياسية؟".

وأضافت أن أستراليا ستقدم طعنا على المقترح وأنها ووزيرة الخارجية تحدثتا مع أودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو.