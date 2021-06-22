تعرف على تفاصيل أول جرس باب ذكي من جيجاست

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

طرحت شركة جيجاست، الثلاثاء، أول جرس باب ذكي بالفيديو من إنتاجها، في أطار خطتها لتوسيع باقة منتجاتها من تجهيزات المنزل الذكي.



وأوضحت الشركة الألمانية المتخصصة في إنتاج الهواتف الثابتة والذكية أن جرس الباب الذكي Smart Doorbell ONE X الجديد يتوافق مع التجهيزات الذكية الأخرى من جيجاست.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لجرس الباب الذكي Smart Doorbell ONE X على كاميرا بدقة Full HD وميكروفون وسماعة، ولا تقتصر وظائف جرس الباب الذكي الجديد على إمكانية مشاهدة ما يدور أمام باب المنزل عن طريق الهاتف الذكي وتلقي التنبيهات عن طريق أجهزة كشف الحركة فحسب، ولكنه يتيح أيضا إمكانية التحدث مع الأشخاص المتواجدين أمام الباب عن طريق وظيفة الاتصال الداخلي.

وتتيح الكاميرا المدمجة في جرس الباب الذكي الجديد زاوية رؤية تبلغ 115 درجة أفقي و57 درجة رأسي، ومن خلال وظيفة الرؤية الليلية بالأشعة تحت الحمراء فإنه يمكن رؤية ما يحدث أمام باب المنزل في الظلام الدامس حتى مسافة 3 أمتار.

ويتم تركيب جرس الباب الذكي في موضع بأبعاد 135 x 47 x 28 ملم، ويحتاج إلى مصدر طاقة كهربائية بواسطة كابل التيار؛ لأنه لا يتضمن أي بطارية، ويتم الاتصال بالشبكة المنزلية عن طريق جهاز الراوتر في نطاق التردد 2.4 جيجاهرتز.

وأعلنت جيجاست عن طرح جرس الباب الذكي بالفيديو Smart Doorbell ONE X في الأسواق بدءا من يوليو/تموز المقبل بسعر يبلغ 170 يورو.