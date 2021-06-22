شركة أبل تضيف خاصية Portrait Mode لنظام iOS 15 الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف مطورون عن خواص جديدة تتعلق بنظام تشغيل أبل الجديد iOS 15 كان أحدثها خاصية Portrait Mode.



وحسب موقع "فايف تو ناين ماك"، فإن هذه الخاصية تستخدم عبر تطبيق مكالمات الفيديو FaceTime وتطبيقات مكالمات الفيديو الأخرى.

وقال الموقع إن هذه الخاصية تتيح للمستخدم إضافة تأثير باسم التشويش “bokeh” إلى مكالمة الفيديو، وهو تأثير يساعد في إخفاء الخلفية.

وأوضح الموقع ضمن تقريره، أن هذه الخاصية تعد من الخصائص التي تتوفر لعدد مميز من هواتف أبل، هي فقط القادرة على تفعيل الخاصية عبرها.

ولتفعيل هذه الخاصية، يحتاج المستخدم لجهاز iPhone أو iPad مزود بمجموعة شرائح A12 Bionic أو ما هو أحدث عبر نظام التشغيل الجديد.

وفيما يلي قائمة هواتف أيفون الداعمة لهذه الخاصية، وتشمل هاتف iPhone 12 Pro Max، وهاتف iPhone 12 Pro وهاتف iPhone 12 mini، وهاتف iPhone 12، وهاتف iPhone 11 Pro Max، وهاتف iPhone 11 Pro، وهاتف iPhone 11، وهاتف iPhone XS Max وهاتف iPhone XS، والجيل الثاني من iPhone SE.

وعبر هذه الخطوات يمكن تفعيل خاصية التشويش بهواتف أبل عبر نظام التشغيل الجديد:

أولا بتشغيلFaceTime على جهاز iPhone أو iPad المدعوم.

ثانيا تفعيل مكالمة فيديو والضغط على عرض الفيديو الخاص بالمستخدم، والذي يتوفر في الزاوية اليمنى السفلية.

ثالثا بمجرد توسيع عرض الفيديو، يظهر زر Portrait Mode في الزاوية اليسرى العليا.

رابعا، الضغط على الزر لتشويش الخلفية.