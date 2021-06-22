تعرف على حالة الطقس اليوم بمصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

توقعت هيئة الأرصاد الجوية بمصر أن يشهد الثلاثاء طقسا حارا على القاهرة والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية وشديد الحرارة جنوبا.



وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.