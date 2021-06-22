شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي آخر تطورات فيروس كورونا حول العالم اليوم؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

يعاني العالم من جائحة فيروس كورونا وسلالاته وأحدثها المتحور الهندي "دلتا"، حيث حصد أرواح أكثر من 3 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 179 مليوناً و554 ألفاً و219 إصابة، الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و888 ألفاً و850 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 164 مليوناً و259 ألفاً و684 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

أعلنت روما، أن إيطاليا إحدى الدول الأوروبية الأكثر تضرّراً من جائحة "كوفيد-19"، ستنهي العمل اعتباراً من 28 حزيران/يونيو الجاري بإلزامية وضع الكمامات في الهواء الطلق.

وقال وزير الصحّة روبرتو سبيرانزا في حسابه على "فيسبوك": "اعتباراً من 28 حزيران/يونيو، سننهي العمل بإلزامية وضع الكمامات في الهواء الطلق".

وأضاف أنّ هذا القرار سيسري في المناطق المصنّفة "بيضاء" أي حيث يتفشّى الفيروس بوتيرة بطيئة، وحالياً كل إيطاليا هي كذلك باستثناء وادي أوستا، المنطقة الصغيرة الواقعة في شمال البلاد.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن بر الصين الرئيسي سجل 25 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الإثنين، ارتفاعا من 17 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج باستثناء حالتين رُصدتا في إقليم جوانجدونج بجنوب شرق البلاد.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 27 مقارنة مع 19 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91629 حالات، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

أظهرت بيانات من وزارة الصحة الهندية أن الهند سجلت الثلاثاء، 42640 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وارتفع عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الهند بواقع 1167 خلال الليل.

وكشفت البيانات أن البلد الواقع في جنوب آسيا رصد في المجمل 29.98 مليون حالة إصابة بالمرض بينما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 389302.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 455 حالة ليصل إلى ثلاثة ملايين و722782.

وكشفت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 77 وفاة ليصل إلى 90472.

سجلت دولة الكويت 1935 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية لوكالة الأنباء الكويتية، إن إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد ارتفع إلى 340967 ومجموع حالات الوفاة إلى 1877.

وأضاف أنه تم أيضا تسجيل 1408 حالات شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 321293، موضحا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 23ر94 في المئة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بأقسام العناية المركزة 227 مصابا، فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 17797.