12 مدينة عربية اقتربت درجة حرارتها من 50 بين الأعلى عالميا

دبي - محمود عبدالرازق - وحلت الكويت بـ 10 مدن وفقا لموقع "إلدورادو ويزر"، بين ترتيب 15 مدينة هي الأعلى في العالم.

فيما جاءت العراق وتونس كل منها بمدينة واحدة، وتواجدت إيران في القائمة بـ 3 مدن.

وفي ما يلي ترتيب المدن حسب درجة الحرارة حتى الساعة الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش.