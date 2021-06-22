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12 مدينة عربية اقتربت درجة حرارتها من 50 بين الأعلى عالميا

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دبي - محمود عبدالرازق - وحلت الكويت بـ 10 مدن وفقا لموقع "إلدورادو ويزر"، بين ترتيب 15 مدينة هي الأعلى في العالم.

فيما جاءت العراق وتونس كل منها بمدينة واحدة، وتواجدت إيران في القائمة بـ 3 مدن.

وفي ما يلي ترتيب المدن حسب درجة الحرارة حتى الساعة الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش.

  • نواصيب (الكويت)  49.4 دردة
  • آمده (إيران) 49.2 درجة
  • الجهرا (الكويت) 48.9 درجة
  • الصليبية (الكويت) 48.6 درجة
  • الأحواز (إيران) 48.5 درجة
  • مطار الكويت 48.2 درجة
  • عابدان (إيران) 48 درجة
  • مطار البصرة (العراق) 48 درجة
  • توزر (تونس) 47.8 درجة
  • العبدلي (الكويت) 47.7 درجة
  • منقطة المزرعة التجريبية (الكويت) 47.6 درجة
  • منجز (الكويت) 47.5 درجة
  • مطربة (الكويت) 47.5 درجة
  • الصابرية (الكويت) 47.5 درجة
  • الوفرة (الكويت) 47.2 درجة
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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