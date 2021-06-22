12 مدينة عربية اقتربت درجة حرارتها من 50 بين الأعلى عالميا

دبي - محمود عبدالرازق - وحلت الكويت بـ 10 مدن وفقا لموقع "إلدورادو ويزر"، بين ترتيب 15 مدينة هي الأعلى في العالم.
فيما جاءت العراق وتونس كل منها بمدينة واحدة، وتواجدت إيران في القائمة بـ 3 مدن.
وفي ما يلي ترتيب المدن حسب درجة الحرارة حتى الساعة الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش.
- نواصيب (الكويت) 49.4 دردة
- آمده (إيران) 49.2 درجة
- الجهرا (الكويت) 48.9 درجة
- الصليبية (الكويت) 48.6 درجة
- الأحواز (إيران) 48.5 درجة
- مطار الكويت 48.2 درجة
- عابدان (إيران) 48 درجة
- مطار البصرة (العراق) 48 درجة
- توزر (تونس) 47.8 درجة
- العبدلي (الكويت) 47.7 درجة
- منقطة المزرعة التجريبية (الكويت) 47.6 درجة
- منجز (الكويت) 47.5 درجة
- مطربة (الكويت) 47.5 درجة
- الصابرية (الكويت) 47.5 درجة
- الوفرة (الكويت) 47.2 درجة