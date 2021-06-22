"أنصار الله" تعلن إسقاط ثاني طائرة استطلاع أمريكية غرب مأرب خلال يومين

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، عبر "تويتر"، إن "الدفاعات الجوية تمكنت قبل قليل من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية نوع (سكان إيغل) بصاروخ أرض - جو، أثناء تنفيذها لعمليات عدائية في أجواء منطقة المشجح بمديرية صِرواح (غرب مأرب)".

تعد الطائرة هي الثانية من نوعها التي تعلن "أنصار الله" إسقاطها خلال يومين، إذ بث تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، الأحد الماضي، مشاهد قال إنها لعملية إسقاط طائرة "سكان إيغل" مماثلة في منطقة المشجح ذاتها بمديرية صرواح أكثر جبهات القتال اشتعالاً بين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، في محافظة مأرب الغنية بالنفط.

وفي 21 مارس/آذار الماضي، أعلنت "أنصار الله" تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط أكثر من 454 طائرة تابعة للتحالف ما بين مقاتلة واستطلاعية منذ انطلاق عمليات التحالف العربي في 26 مارس 2015م.