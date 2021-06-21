شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. رياح سطحية وغبار وسماء غائمة على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية.

كما توقع المركز، أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا، فتسجل مكة المكرمة 49 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل السودة 14 درجة مئوية كأقل درجة حرارة.