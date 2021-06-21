منظمة "الصحة العالمية" تحذر: نقص التطعيمات يحاصر الدول "الأكثر فقرا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد مسؤول بمنظمة الصحة العالمية أن نصف الدول الأكثر فقرا التي تتلقى لقاحات كورونا من خلال "كوفاكس" مهددة بعدم الاستمرار في التطعيم.



وقال بروس أيلوارد، كبير مستشاري المنظمة التي تشارك في إدارة برنامج كوفاكس لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، الاثنين، في إفادة صحفية إن ما يزيد بكثير على نصف هذه الدول الثمانين "لا يوجد لديها ما يكفي من جرعات اللقاح لمواصلة برامجها في الوقت الحالي"، في إشارة إلى آلية التزام السوق المسبق نحو الدول ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة، وأضاف أن النسبة الفعلية ربما كانت "أعلى بكثير".

وتابع قائلا: إن الجرعات لدى بعض تلك الدول نفدت بالكامل.

ويأتي النقص الناجم جزئيا عن التأخر في التصنيع والإمدادات من الهند، تزامنا مع زيادة الإصابات والوفيات في جميع أنحاء أفريقيا في ظل موجة ثالثة من العدوى.