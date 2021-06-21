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وزير الإعلام اليمني: تصعيد "أنصار الله" في مأرب تقويض لجهود التهدئة ورفض للحلول السلمية

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دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال الإرياني،

"تويتر" شاركها، اليوم الاثنين: "تصعيد الحوثيين مؤخرا لعملياتهم العسكرية في مختلف جبهات محافظة مأرب، واستهدافهم المتواصل للأحياء السكنية في المناطق المحررة، وهجماتهم الإرهابية المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية ، تقويض لجهود التهدئة ورفض صريح للحلول السلمية".

وأضاف: "التصعيد الهستيري والخطير يؤكد مضي الحوثيين في مخططهم الانقلابي، وانقيادهم الكامل خلف الأجندة الإيرانية وسياساتها التدميرية الرامية لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، والاستهتار بالإجماع الدولي والجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة لإنهاء الحرب واحلال السلام في اليمن".

وتابع: "التصعيد العسكري يتزامن مع تحركات للحوثيين على الأرض لفرض الانقلاب كأمر واقع عبر توسيع عمليات تجنيد الأطفال وغسل عقولهم عبر المراكز الصيفية، وتحريف المناهج الدراسية، والعبث بالهوية الوطنية، وتغيير التركيبة السكانية، واستهداف النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وقيم العيش المشترك بين اليمنيين".

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بـ "إدانة" تصعيد "أنصار الله"، و"دعم الحكومة في معركة استعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار ومكافحة الأنشطة الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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